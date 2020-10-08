家長會強調，若市府執意要在美術館路線動工，也希望修改為單線雙向通車，另協助校方興建天橋，保障學生安全。（袁庭堯攝）

輕軌二階路線美術館路段爭議難平，中華藝校家長會8日下午手持抗議標語，呼籲市府重視學生往來南北校區的安全及便利問題。家長會強調支持輕軌，但希望改道，或協助校方蓋天橋，保護學生安全。

「歡迎陳其邁上下課時段，來校門口看看！」家長會表示，中華藝校學生平時徒步穿越美術館路來往南北校區頻繁，每日上放學人數達1200人次，上下課時段校門口擠滿接送人潮，輕軌路線直接穿越勢必造成不便。

中華藝校控訴，該路段幾乎是輕軌二階最狹窄路段，寬度非捷運局日前在說明會宣稱的20公尺，校方已配合退縮人行道，現況僅剩17.8公尺。未來若配合興建輕軌，道路更將縮減為雙向單線道，勢必導致車流壅塞。

家長會強調，他們不是不支持輕軌，只希望輕軌能改道馬卡道路轉明誠路。若市府執意要在美術館路線動工，也希望修改為單線雙向通車，另協助校方興建天橋，保障學生安全。

中華藝校也於9月中旬發動校內連署，目前已累積1200位家長支持，希望市府重視上訴訴求。

輕軌美術館路段不僅造成中華藝校反彈，該路線更將導致高市聯合醫院更改急診入口，沿線兩側豪宅更是掛出醒目布條、堅決反對輕軌直接從家門口經過。

(中時 )