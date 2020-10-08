健保今年邁入25週年，雖然滿意度達9成，卻面對連3年赤字的財務危機，重大傷病患者也因給付條件嚴格，普遍需要自費，甚至有人因此家庭破碎。癌症希望基金會今提出4改革訴求，包括調整費率，將重大傷病與免部分負擔脫鉤，要求民眾負擔20％的部分負擔，同時訂定每次、每年付費上限。如此一來，就能將更多的財務用於支持新藥、新治療給付，回歸照顧重症的初衷。

癌症希望基金會9月針對全台1078人進行電訪，發現有63.5％民眾支持費率提升，願意每月多付100元保費，亦有77.2％民眾支持看小病部分負擔增加一些，讓健保多一點給付新藥、新治療。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，很多治療都會有臨床指引、醫療證據，但健保往往因為費用不足，沒辦法完整支持重症病友。重症病友目前面對自費常態，有些人治療到一半就停止，或是一開始就得不到適當治療，失去了健保照顧重症的美意。

32歲的楊家豪，原本生活美滿，有車、有房，卻在婚後半年確診肺癌末期。確診時，他和家人說的第一句話是 「我不會讓自己的病拖累家庭」，甚至與太太離婚，也讓太太把懷上的孩子拿掉。雖為重大傷病患者，但因為合適的治療方式都沒健保給付，2018年至今已花費超過百萬，經濟負擔相當沈重。

有鑑於此，癌症希望基金會提出改革建言。研究發展部主任蔡士敏表示，健保應依規定調整保費，部分負擔也應回歸定率制，向民眾收取20％的費用。為了保障弱勢，設定部分負擔上限，每次收取最多1000元、每年最多6萬5000元。另因重大傷病患者不一定貧窮，應與免部分負擔脫鉤，回歸照顧經濟弱勢的本質。

舉例而言，赴醫學中心就醫的糖尿病患，因免藥品部分負擔，需負擔150元掛號費及420元醫學中心門診費用，合計570元。若依基金會訴求，就需負擔健保支付金額6907元的20％，也就是1381元，但因設定上限1000元，加上掛號費，需負擔1150元。民眾小病多付一點，財務就能運用在新藥、新治療的給付上，有天不幸病倒，成為重大傷病患者時，也不至於因病而貧。

(中時 )