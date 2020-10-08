電子煙盛行卻無法可管，新北市擬訂定「電子煙及加熱式煙具自治條例」，規定18歲以下與孕婦不得吸食，並明定禁菸場所，草案今送交新北市議會二讀，多位議員質疑中央《菸害防制法》都還沒修，新北市超前部署訂定自治條例，連最基本的「販賣」、「輸入」都管不到，儼然「罰半套」；衛生局長陳潤秋表示，條例意在保護18歲以下青少年，盼市議會支持。

電子煙、加熱煙琳瑯滿目，衛福部擬修正《菸害防制法》納入規範，不過尚未通過；新北市提前訂定自治條例，草案規定未滿18歲及孕婦不得吸食，且學校、醫療機構、政府機關等場所全面禁用。

市議員鄭宇恩認為，電子煙五花八門，販賣、輸入才是最根本問題，市府應從源頭管控，而不是限制學生不能吸、孕婦不能吸，「否則今天電子煙店面開在市議會隔壁，你也罰不到！」

市議員王淑惠質疑，市面上很多人在展售電子煙、加熱煙，卻無法可罰，新北市訂定這個條例也於事無補，希望法制局好好研議法規內容，讓自治條例更完備。

市議員何博文則說，電子煙與加熱煙推陳出新、變化多端，目前中央尚未合法化，卻已悄悄流入市面，新北要超前部署卻只能罰半套，「訂這個條例實在很奇怪。」

不過市議員白珮茹認為，即便中央法令牛步化，但電子煙危害健康、影響身心問題是事實，希望新北市議會儘速審查、加速推動條例，讓警察單位好執法。

陳潤秋指出，新北市訂定自治條例是希望保障18歲以下的青少年，畢竟地方能規範的層級有限，盼市議會能支持。

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(中時 )