距離美國總統大選不到1個月，美國有線電視新聞網與獨立研究機構SSRS的民調顯示，共和黨籍的美國總統川普民調，落後民主黨候選人拜登16個百分點。在台美國人畢靜翰，他也不覺得川普會連任。甚至直指，很多台灣人認為川普不連任台灣就出事，這是一個錯誤的想法，

畢靜翰在臉書表示，他最近看到很多台灣朋友狂哈川普，覺得他非連任不可，認為川普不連任台灣就出事，這是一個錯誤的想法，也是出於不瞭解美國政壇以及美國的政治體系。首先，要看清楚的是，到底是誰挺台灣呢？是川普本人或是共和黨？還是右派的幕僚們還是軍隊？

畢靜翰坦言，川普對台灣的態度，基本上就跟他任何議題的態度一樣，他不在乎啦！川普對什麼議題，還蠻搖擺不定的。而真正挺台灣的是那些站在川普的背後的共和黨和右派的幕僚等等，川普本人是無所謂，他的女婿甚至有點偏向中國大陸。

畢靜翰指出，川普的確幫了台灣一個很重要的忙，以前大家都不願意去碰中國大陸這個議題，但現在大家都說開了，加上疫情的影響，兩黨已經很願意去談如何對付中國大陸，五角大廈也已經開始正視如何保護台灣。此時一個共和黨總統可以連任，對台灣會有很大的幫助，但若下一任總統是民主黨，其實台灣不太可能會回到以前不受人理會的狀態。

他點出，如果川普連任，台灣可能以為會繼續受惠，但台灣繼續受惠的前提是，美國還是美國，若川普真的連任，因為疫情和暴動的關係，美國已經極為不穩定，全國會墜入前所未有的暴動與不穩定的狀態。如此一來，美國會很分心，政府也不會有時間去理會國外的事情，中國大陸就會有機可趁，光說台灣的利益，川普連任絕對會是一個大問題。

畢靜翰強調，其實台灣人要懂得和美國兩大黨好好相處，太偏向一黨很容易惹禍。不管是哪一黨，台灣都有機會爭取名義和利益。不過他也示警，萬一川普連任，要當心太早爆發無法收拾的衝突，也要小心臨時被一個沒有信用的美國商人拋棄了。但他也直言，不覺得川普會連任。

(中時新聞網)