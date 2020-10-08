台中市政府將在松竹路與崇德路規劃北屯區國民運動中心，並於運動中心內打造中部唯一的標準滑冰場。運動局長李昱叡8日說，經市議員陳清龍積極爭取後，北屯國民運動中心預計2021年動工、2024年完工，未來將可舉辦亞洲級邀請賽或分齡錦標賽等冰上運動賽事。

台中市議會8日召開教育文化委員會審議市府相關局處預算。運動局長李昱叡說，盧市長上任後積極完善台中運動環境，將在松竹路與崇德路規劃北屯區國民運動中心，並打造「中部唯一」標準滑冰場，提供滑冰選手優質培訓與賽事場地。預計匡列計畫總經費為7億3000萬元，將採逐年編列。

市議員陳清龍指出，台灣滑冰競賽的水準，在亞洲只輸給日本及大陸，且台灣的滑冰選手，有九成以上都是來自台中市，台中的滑冰場完工後，將可提升台中選手的實力；他建議滑冰場一定要朝國際級比賽規格設計。

市議員賴佳微說，國民運動中心也可規劃成為特定比賽場地；例如北區國民運動中心，當初就是規劃成為東亞運的跳水、游泳等項目，雖經費可能會比較高，但卻可以多用途使用；她建議北屯國民運動中心要設置滑冰場，就應該朝國際級比賽場地的標準設計。

市議員李中、林碧秀建議，既然運動中心規劃有滑冰場，那麼目前最流行的「冰壺」比賽，也應該規劃設計一處場地；未來可訓練台灣「冰壺」比賽的優秀選手。

李昱叡強調，北屯國民運動中心預計於盧市長任期內動工，完工後將可舉辦亞洲級邀請賽或分齡錦標賽等冰上運動賽事。

(中時 )