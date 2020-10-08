主舞台為台南安平戀愛廣場。（李宜杰攝）

2020年國慶焰火將於台南安平漁光島施放，為讓民眾觀賞璀璨焰火，同時顧及民眾安全，台南市長黃偉哲8日宣布，國慶當日（10）觀夕平台沙灘、四鯤鯓沙灘等焰火觀賞區，將嚴禁民眾戲水，敬請民眾配合。

觀旅局表示，市府將偕同警察局、消防局共同維護觀賞區鄰近沙灘、水域安全，也請民眾配合管制措施，遵照工作人員指示，引導前往安全觀賞區域，避免危險。另外，也再次向民眾宣導「戴口罩、看煙火」，落實防疫新生活。

觀旅局長郭貞慧表示，歡迎民眾國慶連假來台南，推薦民眾可線上參加安平老街、安平古堡、安平樹屋、德記洋行、大魚的祝福等安平周邊景點，米其林3星導覽路線。此外，南區「四鯤鯓海灘黃金海岸」也正是這次觀賞國慶焰火的最佳觀賞點之一，周邊景點包含「黃金海岸方舟」船屋咖啡廳、喜樹藝術聚落、灣裡商圈等地，可遊覽台南不同景色。

另外，觀旅局也推薦給愛攝影的朋友，包括德陽艦園區、四草大橋、林默娘公園、漁人碼頭、安平遊憩碼頭等，都是拍攝國慶焰火的私房景點，呼籲民眾先搶先贏，卡位要早。

此外，市府規畫多處場域觀賞，包括主舞台安平戀愛廣場、副舞台觀夕平台、1661台灣船園區、四鯤鯓（龍崗天橋停車場），同時推薦「戀愛廣場」、「觀夕平台旁空地」、「林默娘公園、台灣船園區」、「億載金城」及「龍崗國小、四鯤鯓海灘黃金海岸」等５個視野佳的觀賞點，歡迎民眾一起台南賞煙花、逛景點、吃美食。

(中時 )