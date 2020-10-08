國民黨主席江啟臣上任後，積極拓展國際外交，除了增設國際事務部，也運用推特連結國際。雙十國慶即將到來，國民黨推特下午首次以「俄文」貼文，祝福雙十節快樂，希望中華民國與俄羅斯的友誼長存。

據悉，國民黨原本要貼出民國26年的復古海報，這張海報印有國父孫中山的頭像，以及用中文寫到「革命的中國萬歲」，後因擔憂被貼標籤，因此改採以近代視角檢視台俄關係。

國民黨國際事務部副主任何志勇表示，近期台俄關係升溫，俄羅斯人來台觀光的人潮逐漸增加，除了把視角放在與美國、日本互動外，還可以和其他國家拓展雙邊關係。

何志勇說，這次事先請莫斯科駐台灣辦事處的人校閱文法，才在推特貼文；國民黨推特撰寫以英文為大宗，日前有貼過印度文、日文、印尼文、中文的貼文。

何志勇指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的小女兒卡特莉娜（Ekaterina Putin），約莫8年前，曾交過台灣籍的男朋友，不過兩人後來分手，卡特莉娜回俄羅斯後嫁給一名富商。

(中時 )