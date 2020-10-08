美利達（9914）8日公布9月營收，因出口遞延效應，單月合併營收為24億元，年增1.6％；前三季集團合併營收201.63億元，年減3.55％。不過，美利達表示，從全球市場需求持續暢旺來看，台灣廠出口量自今年第四季至明年各季，預期都將處於旺季狀態。

美利達表示，2021年度新車種自今年4月開始投產至明年3月的交貨期，對應疫情干擾，4-9月安排訂單、備料、生產規模均趨於保守；但自10月到明年3月安排訂單、備料、生產規模相對放大，9月合併營收成長不大，是因為出口遞延效應，目前台灣廠自今年第四季至明年底都處於滿單狀態。

美利達進一步表示，電動自行車自10月中旬以後，隨著供料逐步增加，日產能可望較9月份提高6成以上，惟出口規模部分遞延到明年，整體出口量料將持續成長。

法人表示，美利達因為投資組合的關係，第二季、第三季雖然營收看似保守，但包括中國及歐美市場銷售暴增，因海外轉投資公司未認列營收，惟大幅增加的獲利貢獻將顯現於合併財報，第三季集團獲利成長可樂觀預期。

(工商 )