陳水扁前總統8日PO出他與前總統府副祕書長陳哲南見面的照片，高雄巿長陳其邁被問到此事時表示，他這幾天都在議會備詢，也沒有特別去注意相關的訊息，不過父親已經退休，也希望他能夠有一個平靜的晚年。

至於巿議員黃捷、高閔琳、簡煥宗質詢時，遞送11月28日高雄同志大遊行的邀請函，陳其邁被問到會不會參加時回應，相愛的人有在一起的權利，這是他過去一貫的主張，婚姻平權的觀念能讓社會大眾有更多的對話，任何活動他都支持，但因為時間是11月，還要再看一下時間。

(中時 )