陳哲男見阿扁 陳其邁：沒特別注意 18:422020/10/08 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿長陳其邁8日在巿議會受訪。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳水扁前總統8日PO出他與前總統府副祕書長陳哲南見面的照片，高雄巿長陳其邁被問到此事時表示，他這幾天都在議會備詢，也沒有特別去注意相關的訊息，不過父親已經退休，也希望他能夠有一個平靜的晚年。 至於巿議員黃捷、高閔琳、簡煥宗質詢時，遞送11月28日高雄同志大遊行的邀請函，陳其邁被問到會不會參加時回應，相愛的人有在一起的權利，這是他過去一貫的主張，婚姻平權的觀念能讓社會大眾有更多的對話，任何活動他都支持，但因為時間是11月，還要再看一下時間。 (中時 ) #陳其邁 #11 #前總統 #特別 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳朝寶異材質創新 水墨裸女濃淡皆宜 18:082020/10/08 生活 陳同佳案的政治操弄 04:102020/10/08 時論廣場 鄭照新為萊豬再批林飛帆 陳其邁慘遭波及 17:562020/10/08 政治 小提琴家陳銳 峨眉國中學泡茶笑料百出 16:242020/10/08 生活 陳銳赴新竹 樂當一日音樂老師 19:372020/10/08 生活 磁磚發展協會陳裕愷：反對瓷磚反傾銷 04:102020/10/08 產業特刊 陳廷寵忠言逆耳 04:102020/10/08 時論廣場 林利老婆突怒嗆陳柏渝：不要再找我老公 曖昧對話全曝光 17:152020/10/08 娛樂 退伍閃婚郭雪芙？孫其君「會選好時機公布」 17:432020/10/08 娛樂 海盜125萬美金簽陳柏毓 情蒐3年寫25份報告 10:262020/10/08 體育 政治熱門新聞 川普不連任台灣就會出事？在台美國人爆真相 - 政治 昔稱瘦肉精入台總統就下台 陳其邁今回7字網傻：真的不演了 - 政治 離遞件僅25天 罷免陳致中連署份數 還差「這麼多」 - 政治 川普染疫說法矛盾 沈富雄爆真正病況 - 政治 影／陳其邁跳針狂提韓國瑜 藍議員：還是請韓回來當市長？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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