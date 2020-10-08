台中市目前有22000多名執業護理師，在全球疫情嚴峻時，不分晝夜、挺身站在第一線，守護市民健康；衛生局8日舉行「台中市優良護理人員表揚活動」，今年有148位優良護理師接受表揚，除向偉大的南丁格爾致敬，並對他們無怨無悔的奉獻表達敬意。

台中市衛生局長曾梓展表示，每年原訂5月護師節舉辦的優良護理人員表揚活動，今年因新冠肺炎疫情延至10月辦理，在全球疫情嚴峻時，台中市執業護理師堅守崗位，在醫療衛生、公共衛生、學校衛生及長期照顧等各個領域，不辭辛勞照護病患，令人感佩。

衛生局指出，每個績優護理人員都是熱忱專業的護理天使，例如梧棲童綜合醫院護理師張芷瑜，休假騎車時遇到昏倒、無呼吸心跳的戴先生，立刻上前壓胸急救，待救護車趕到後，施予AED電擊及CPR，成功讓戴先生回復心跳，救回1命。

童綜合醫院護理師張芷瑜說，換作自己家人發生路倒卻無人施救，對失去至親及家庭經濟支柱，是一輩子的痛，將心比心、挺身施救，讓即將失去生命的人有更多機會活下來，延續生命樂章。另表揚設置哺集乳室的賣場、推廣健康識能的績優國小、癌症防治績優職場等。

(中時 )