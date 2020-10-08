農委會於立院經濟委員會業務報告歷經9小時正式落幕，最後質詢立委林為洲痛批政府以「國家整體利益」等模糊字眼貿然開放美豬，質詢時更號召9位同黨立委高舉「捍衛食安」、「拒萊豬要健康」等標語，要求農委會主委陳吉仲道歉下台。

國民黨立委林為洲表示，政府強硬開放美豬進口一定是美國對台灣有更多目的與需要，但這次美國貿易代表署代表賴海哲(Robert Lighthizer)已正式否認要和台灣啟動貿易談判，台灣被著著實實的打臉了。民進黨政府還含含糊糊地給台灣民眾覺得為了整體國家利益，為了BTA、FTA只好讓萊豬進口，但到底換到了什麼？

陳吉仲指出，簽訂貿易協定歸經濟部跟經貿辦主管，農委會只希望能出口台灣優良農產品。

林為洲點出，陳吉仲當教授時反美豬，當上主委卻大力護美豬，說是為了國家整體利益，為了貿易談判，但到底爭取到什麼權益？痛批陳完全失敗，要求陳道歉下台。

最後國民黨立委林為洲、林奕華、洪孟楷 、孔文吉、陳以信、謝衣鳳、李德維、李貴敏、翁重鈞等高舉「捍衛食安」「為民把關」等標語，要求陳吉仲道歉下台。

(中時 )