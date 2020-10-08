證交所表示，東貝（2499）於9月30日起，再次陸續發生存款不足金融機構退票情事，截至10月7日止，該公司未辦理清償註記之退票達60張，金額合計8,796萬元。

證交所並指出，東貝光電股票已停止在證券集中交易市場買賣，併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，並經證交所於9月30日公告將於11月10日終止上市在案。

(工商 )