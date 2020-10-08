東貝累計退票60張 總金額達8,796萬元 18:512020/10/08 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，東貝（2499）於9月30日起，再次陸續發生存款不足金融機構退票情事，截至10月7日止，該公司未辦理清償註記之退票達60張，金額合計8,796萬元。 證交所並指出，東貝光電股票已停止在證券集中交易市場買賣，併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，並經證交所於9月30日公告將於11月10日終止上市在案。 (工商 ) #東貝 #證交所 #退票 #金額達 #陸續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上櫃審議會14日審議達亞國際上櫃案 16:592020/10/08 財經 貝萊德實物資產 入股永鑫能源 04:102020/10/08 證券．權證 台達化違反重訊 遭處3萬元違約金 19:392020/10/08 財經 HAPPY GO攜手3大電商迎雙十節 最高回饋1萬點 23:572020/10/08 生活 苗栗南庄辦健行音樂會 邀請遊客體驗部落之美 16:532020/10/08 旅遊 永達捐長照專車 助偏鄉暢行無阻 04:102020/10/08 投資理財 9月出口連三紅 陸港市場金額創次高 04:102020/10/08 產業財經 染疫患者住院44天奇蹟復原 天價費用曝光驚呆眾人 10:302020/10/08 生活 破紀錄 外資前九月淨匯出5,050億 04:102020/10/08 財經要聞 益安 7,500萬授權金年底入袋 04:102020/10/08 證券．權證 財經熱門新聞 電動車大降價引殺戮戰？ 大陸湧現特斯拉殺手爆致命傷 - 財經 不怕華為沒了！大客戶產能塞爆 台積電投資有望大動作 - 財經 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 熱錢湧入危機還轉機？ 謝金河：3率驚奇創台股美景 - 財經 科技巨頭走勢更加凶險 專家警告新一波拋售潮來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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