「療傷天后」辛曉琪今（8日）宣佈將於12月舉辦3場「回報以歌return in Songs」巡迴演唱會。她4月搬新家，上半年都在忙房事，每天都非常充實、為家而忙，新家大約上百坪，靠近內湖山區，有前後院常有野生昆蟲出沒，「看到蜘蛛，我就手足無措；看到蜥蜴，我也傻了，心想『如果家裡有個男人多好！』」她一個人住就只好面對所有生活難題，她竟學習跟昆蟲對話：「我不會傷害你，可是你也不要來嚇我，去別人家好嗎？」

辛曉琪過去曾有過一段婚姻，也曾談過姊弟戀，目前單身的她，領悟人生到了一定階段，感情不是一定要的課題了，朋友曾幫忙介紹對象但「他們都灰心了」。被問到理想對象條件，她直言，年輕時想要帥哥，現在覺得那很虛無，「我比較在乎心靈方面的契合，一個實在的伴比較重要」。而她今年看到許多人離世新聞，感嘆看到羅霈穎走，心情難過，小鬼猝逝，則讓她懼怕，「我和很熟的幾個高中同學約好，每天互道早安晚安，家人也住附近，保險該買都買了」。

談到全新巡演，辛曉琪在疫情期間歷經搬家及監修上一場演唱會影音得到許多靈感，除了要用歌聲安慰大家，也將結合公益，把演唱會周邊商品販售扣除成本後將捐贈給公益團體。在記者會上，她透露這次曲目方面頗具巧思，她之前在小巨蛋演唱會都唱自己的歌，這次回報以歌會唱一些大家想不到的歌。辛曉琪「回報以歌」巡演首場12/19從她的故鄉台中起跑，12/26、12/27在台北國際會議中心開唱，門票10/9於KKTIX與全家FAMIPORT開賣。

辛曉琪今宣布將於12月在台北和台中舉辦「回報以歌return in Songs」巡迴演唱會。（石智中攝）

辛曉琪今在演唱會記者會上走紅毯出場，展現天后氣勢。（石智中攝）

辛曉琪今宣布將於12月在台北和台中舉辦「回報以歌return in Songs」巡迴演唱會。（石智中攝）

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