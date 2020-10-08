60歲王姓女登山客攀爬「戒茂斯山」猝死，救難人員搶救仍告不治。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

來自台南的登山隊一行9人，8日從台東縣海端鄉戒茂斯入山口要前往嘉明湖，剛爬上約300公尺處時，其中1名60歲的王姓女登山客，身體不適突然倒地不起、意識昏迷，台東縣消防局獲報，火速前往救援，送醫後仍告不治。

台東縣消防局救災救護指揮中心於今天下午13點17分接獲民眾報案，指出稱一行9人登山隊，從海端鄉戒茂斯入山口出發，剛爬上約300公尺處，1名年約60歲的王姓女山友，突然倒地不起、意識昏迷。

指揮中心立即派遣利稻分隊及關山高級救護隊駕救護車前往搶救，因利稻消防隊抵達現場車程約需20分鐘，救災救護指揮中心值勤人員同步於線上指導其身旁友人操作CPR。

台東林管處同時間派遣米亞桑山屋管理員攜帶AED前往，經AED監測後不建議電擊，後續巧遇天馬登山社（背工），與利稻分隊救護人員一同將患者帶往入山口，交由關山高級救護隊人員實施高級救命術，送往關山慈濟醫院前沒有呼吸心跳，經搶救仍告死亡。

關山消防大隊大隊長廖昱眾提醒民眾，近來天氣日夜溫差較大，地面海拔高度每上升1000公尺、氣溫驟降約6度，從事山域活動民眾請注意自身保暖禦寒衣物是否足夠。

另外，提醒如有心臟等慢性疾病者，建議由嚮導帶領攀登一般路徑，充分休息、建立良好面山觀念，享受山林樂活、平平安安回家。

(中時 )