民進黨副祕書長林飛帆在臉書指「當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精」，前總統馬英九辦公室表示，林飛帆公然撒謊，為民進黨欺騙人民的事蹟再添一樁，若還有一點政治人物應有的擔當，就應該公開道歉。馬辦誠意奉勸林飛帆，不要好的不學，學欺騙人民。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，林副祕書長不必講這麼多，「他如果不知道怎麼辯護，就繼續保持沉默沒關係」。

馬辦指出，聯合國食品法典委員會於2012年7月5日表決通過萊克多巴胺殘留容許量，我國立法院於2012年7月25日表決通過修正《食品衛生管理法》，開放符合安全容許標準的萊克多巴胺牛肉進口，衛生署於同年9月11日公布牛肌肉中萊克多巴胺的殘留容許量，並於 3日生效，自此才有含瘦肉精美牛進口。但林飛帆為了轉移焦點，居然謊稱馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精，實在是政治人物最壞的示範。

馬辦表示，馬政府以「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」的原則處理美牛進口問題，並未開放含瘦肉精美豬進入臺灣市場。當時林飛帆曾痛批開放瘦肉精是「黑箱協商」、「漠視人民安全」，不只反對瘦肉精牛肉，更反對瘦肉精豬肉，但如今卻彷彿忘記過去，全力為蔡政府黑箱開放瘦肉精美豬、漠視人民安全護航，政治道德崩壞之快，令人驚奇。馬辦誠意奉勸林副秘書長，不要好的不學，學欺騙人民。

蕭旭岑則說，林副祕書長不必講這麼多，當年馬政府沒有開放含瘦肉精的美豬進口，民進黨現在開放含瘦肉精的美豬進口，他如果不知道怎麼辯護，就繼續保持沉默沒關係。

(中時 )