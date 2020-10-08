台南官田國小為推廣食農教育，校園不但有菱角田，8日讓學童親自體驗划船採菱角的辛勞。（劉秀芬攝）

「我們兩划著船兒採紅菱...」這首大家耳熟能詳的歌謠中描述的場景，因為近年菱角田改淺水種植，幾乎已看不見划船採菱，但台南官田國小為推廣食農教育，校園不但有菱角田，2年前更向農友借到一艘採菱船，8日讓學童親自體驗划船採菱角的辛勞。

官田國小校園內的菱角田是學生們的實驗田，今年4、5月間學生們採用了「濕式」、「乾式」和「盆式」3種方式種植，還要比較產量，學生們也發現3種方式產量差不多，但溼式種植的菱角田採收起來可就比較辛苦了。

去年官小的學生們體驗穿青蛙裝下田採菱角，今年則讓學童們體驗划船採菱角。這艘採菱舟長約7台尺、寬3台尺，是校長王全興向多位農友詢問後，好不容易有位農友家中還有一艘保存良好，願意無償借給學校展示及使用。

「會不會沈船？菱角田水很淺，會不會擱淺？」8日早上老師們將菱角船緩緩抬出放入菱角田，學童們嘖嘖稱奇，七嘴八舌搶問。食農教育老師許玉燦表示，菱角田水深只到膝蓋，兩個小孩坐上去完全沒有問題。

學童們坐上小船後，要用手當槳，還要彎腰翻起菱株，採下成熟菱角並置於菱舟後端，同時還要避免翻船，個個直呼真辛苦，連下場嘗試的老師也一下子腰痠背痛。許玉燦說，現在菱角田都改淺水種植，農民穿青蛙裝跪著採菱，不用像以前划船採菱要不斷彎腰，但一樣都很辛苦。

(中時 )