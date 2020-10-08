諾貝爾獎直播

2020年諾貝爾文學獎8日13時（台灣時間8日19時）正式揭曉。美國女詩人路易絲·格呂克 (Louise Glück)，以「無可挑剔的詩意般聲音，樸素的美使個人的存在成為普遍」順利摘下桂冠。其出道作品《首胎》（Fistborn）蜚聲文壇，也讓她成為美國當代文學最傑出的詩人之一，之後又陸續得到普立茲獎與國家圖書獎。

諾貝爾文學獎的加持讓格呂克成為繼1993年的童妮‧摩里森(Toni Morrison)後，27年來首位獲得諾貝爾文學獎的美國女性，也是文學獎史上第16位獲獎女性。

格呂克的個人照。(圖/格呂克個人臉書)

格呂克祖父母是匈牙利裔猶太人，之後移民到美國，成為美國人是格呂克的父親這一代，格呂克是美國第2代，於1943年4月22日出生於紐約，受到父母從小給她唸希臘神話和經典故事的教育影響，格呂克從小時候起就喜歡寫詩，以此抒發自己的情感。

2012年格呂克於學院課程的訪談。

格呂克從小個性較為多愁善感，與她早逝的姐姐以及身體較病弱有關，10幾歲時得到神經性厭食症，幾乎沒辦法上學，花了7年的時間治療逐漸康復，但依然沒辦法上普通學校那樣全天的課程，所幸能夠進入哥倫比亞大學通識教育學院的詩歌研討班，該研討班為非傳統學生提供課程。

畢業後進入職場，在工作之餘也寫詩，並在1968年出版了她的第一本詩集《首胎》，受到文學界的關注，也開始以文學為主業，1971年受聘佛蒙特州的戈達德學院文學系，之後就一直以教書為主業，目前是在耶魯大學任教。

格呂克至今共出版12本詩歌集與一系列詩歌散文。作品的風格著重在個人、兒時與父母、兄弟姊妹的關係以及家庭生活。1985年的《艾奇里斯勝利》、1990年的《亞拉拉特》，讓她走出美國、吸引全球讀者的目光。1992年的《野鳶尾》為其最膾炙人口的作品，更為其奪下普立茲獎的殊榮。

2016年9月，美國總統歐巴獎在白宮授獎給格呂克，她獲頒2015年美國國家人文獎。(圖/美聯社)

2015年，格呂克得到美國國家文獎，時任美國總統歐巴馬親自授獎給格呂克，肯定她對美國文學的重要貢獻。

(中時新聞網)