項婕如成為百岳新人。（群星瑞智提供）

一直懷抱登山夢想與計畫的項婕如，最近搭上「報復性登山」熱潮，趁著拍東森新戲《神之鄉》空檔，和朋友結伴一起登上3422公尺的合歡北峰，成功解鎖登上人生第一座百岳！項婕如興奮地說：「生活在這片土地上，不管住在哪裡，總能看見山。親近山之後，就會想要往更高、更遠的地方去看看，能夠趁著20歲以前完成這件事，非常幸福和滿足。」

項婕如平時就有健身習慣，出發前對自己的體力及意志力很有信心，但出發前受氣象預報影響，對於天氣狀況有些擔心，曾一度擔心降雨機率太高而考慮放棄這次行程，但最後還是決定前往。幸好天公作美，不但沒下雨、還幸運遇見彩虹雲，讓她驚喜大呼：「我們真是被眷顧的山友！」

項婕如忍胃絞痛登上合歡北峰。（群星瑞智提供）

她背著10幾公的裝備，一路感受大自然的鬼斧神工，在野外露營、炊食、過夜，甚至就地上廁所，都讓她止不住驚奇並留下深刻印象。此外，她因吃了熱情山友送的溫熱飯糰，結果消化不良胃絞痛，還要忍痛跟上山友以免脫隊，在懊惱自己貪吃之餘，也體會到「自己的人生要自己負責」的道理。

項婕如有感而發地說：「能體會到大自然帶來滿滿的恩惠，覺得非常踏實。」她也希望未來有機會能前往有「天使的眼淚」之稱的嘉明湖、向陽山及三叉山，更期盼今年能再登頂、完成下一座百岳。喜歡自我挑戰的她，接下來還將參加太魯閣馬拉松。

(中時 )