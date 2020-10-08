竹聯幫和堂寶和會涉館長槍擊案重嫌而被警方「抄家」，偵辦過程中意外發現寶和會曾綁架紅景天詐騙案主嫌謝忠奇，並勒索1700萬元得逞，而謝忠奇捲走17億元後逃亡，10年間隱姓埋名以假身分生活，被逮捕時身上只剩8萬元，但警方懷疑他還另有藏錢處，全案仍須釐清。
紅景天養生御品公司曾經紅極一時，全盛時期有超過130間分店，該公司以直銷手法募股，以每年10%高報酬吸引投資人，逾5000人受騙加入，總金額則高達17億元，該公司卻惡性倒閉，犯嫌謝忠奇也捲款潛逃，被發布通緝。
謝忠奇逃亡期間還在高雄成立萬大吉集團，號召投資中國養雞產業，3年又吸金近9億元，其集團張姓總務長等人被逮捕，謝忠奇卻持續逃亡，最終卻因館長案被警方逮捕。
據悉，謝忠奇透過友人與寶和會相識，起初要投資寶和會的「娛樂產業」，但該會發現謝忠奇身懷鉅款，竟將他綁架勒索1700萬元得逞，槍擊館長的犯嫌劉丞浩也參與其中。
警方一路抽絲剝繭，認定寶和會在館長槍擊案中涉有重嫌，更將謝忠奇夫妻逮捕到案，謝嫌落網時身上只剩8萬元，但警方懷疑他另有藏錢處，目前已將移送歸案，相關案情仍待釐清。
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(中時新聞網)
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