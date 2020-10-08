台南市議員蔡筱薇質疑，空汙陳情熱區與感測器高值熱區不一致。（蔡筱薇服務團隊提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府環保局利用物聯網新科技，在全市21個工業區，布建900個空氣品質微型感測器，24小時監測PM2.5、VOC等空氣汙染物，希望縮小空氣汙染的可疑範圍，使汙染無所遁形。台南市議員蔡筱薇8日在議會中，要求環保局於南市東區增加放置地點，監測東區汙染源。

目前台南共建置900組微型感測器，主要布建於工業區，蔡筱薇建議環保局效仿高雄市環保局，針對交通部分的移動式汙染源，應於交通流量大的地方設置，以科技方法分析移動式汙染源，協助空汙治理。

蔡筱薇也指出，空汙陳情熱區與感測器高值熱區不一致，顯示科技數據與民眾感知間仍有落差，呼籲環保局加強微型感測器的準確度，並依據陳情熱區置放，適時公布空品數據供民眾查詢。

另外，蔡筱薇也建議，應於在縣市交界處布建微型感測器，並依照季節風向分析上下風pm濃度，並比對空品測站，釐清台南的懸浮微粒來源，才能有效掌握空品情況及分析防治成效。

(中時 )