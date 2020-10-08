國民黨、民進今天為了含瘦肉精美豬，再掀網路戰火！民進黨官方網站力挺被國民黨要求因昨是今非必須辭職或道歉的黨副祕書長林飛帆，聲稱「民進黨立場一致，堅持國際標準」。國民黨臉書粉專隨即發文批評民進黨奧步又來了！一天一假消息! 強調此說法完全是假消息，並附上民進黨當年在立法院白紙黑字的會議紀錄，要求民進黨做不到就道歉，抹黑國民黨無助食安。

國民黨發文說，民進黨奧步又來了！一天一假消息！瘦肉精即將進口，民進黨今日又說「民進黨立場一致，堅持國際標準」，這已經完全證明是假消息！

國民黨說，2012年7月5日CODEX公布後，同年7月25日立法院院會審查食品安全衛生管理法時，民進黨仍提案應訂定「嚴於國際標準」，也要求應標示「瘦肉精殘留量」。立法院會議記錄就在此，白紙黑字，鐵證如山！

民進黨要求嚴於國際標準：https：／／imgur.com／a／a2vkeBW

民進黨要求標示瘦肉精殘留量：

https：／／imgur.com／a／sONE62A

「在野時的承諾，民進黨一項都沒做到！」國民黨強調，在野時，民進黨承諾守護食安，現在破壞食安，引萊豬入台的就是民進黨！過去，民進黨副祕書長林飛帆曾說「國民黨牛豬分離的政策是狗屁！」現在來看完全證明，國民黨從未開放萊豬進口，反是民進黨沒有與社會溝通、沒有與人民溝通，就大開後門，民進黨變成林飛帆口中的「狗屁」！

國民黨也強調，做不到就道歉！抹黑無助食安！民進黨對於過去在野時的承諾包含「決策開放透明」、「嚴於國際標準」、「瘦肉精殘量標示」，如果一項都做不到，應該「誠實面對國人！清楚交代窒礙難行的理由」，不是對著在野黨噴口水，國民黨清楚論述、具體要求，期待執政黨能回應人民卑微的要求，噴口水無助食安。

(中時 )