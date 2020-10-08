敦南股份轉換11/24起停買 11/30下市 19:092020/10/08 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所提出，敦南（5305）因將與台灣達爾科技公司進行股份轉換，成為其100％持有之子公司，並申請其有價證券終止上市，核有證交所營業細則第53條之17規定之情事，證交所公告該公司有價證券自11月24日起停止買賣，停止股東名簿記載變更起迄日期為11月26～30日，並於11月30日起終止上市。 (工商 ) #敦南 #股份轉換 #證交所 #有價證券 #終止上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央地方挹注4.8億 竹東鎮仁愛立體停車場動工 14:382020/10/08 財經 東貝累計退票60張 總金額達8,796萬元 18:512020/10/08 財經 衡平上櫃股票11月18日起終止櫃檯買賣 16:592020/10/08 財經 太魯閣音樂節24日登場 1日2場音樂饗宴 15:142020/10/08 寶島 州巧啟動海外子公司盈餘匯回 18:512020/10/08 財經 台南車站 17、18日蒸汽火車之王限時啟動 15:182020/10/08 生活 2021蘭展 藉國慶焰火暖身 04:102020/10/08 地方新聞 陸金所申請赴美IPO 未披露招股規模 11:152020/10/08 財經 股本逾20億 英文版年報明年上場 04:102020/10/08 證券．權證 樹林廠辦天價交易 驚見國民零食乖乖跨足科技業 20:102020/10/08 房市新訊 財經熱門新聞 電動車大降價引殺戮戰？ 大陸湧現特斯拉殺手爆致命傷 - 財經 不怕華為沒了！大客戶產能塞爆 台積電投資有望大動作 - 財經 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 熱錢湧入危機還轉機？ 謝金河：3率驚奇創台股美景 - 財經 離岸風電國產化 供應鏈提七建言 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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