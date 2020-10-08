證交所提出，敦南（5305）因將與台灣達爾科技公司進行股份轉換，成為其100％持有之子公司，並申請其有價證券終止上市，核有證交所營業細則第53條之17規定之情事，證交所公告該公司有價證券自11月24日起停止買賣，停止股東名簿記載變更起迄日期為11月26～30日，並於11月30日起終止上市。

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