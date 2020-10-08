台中市東區大智國小，在市政府教育局補助下，校內1、2年級學生優先試辦「KIBO機器人程式語言課程」，8日開課，使用印有程式指令的實體積木，機器人掃描後即可接受指令，做出跳舞、打保齡球等逗趣行為，無須使用3C商品，參與課程的學童說，輕鬆學習程式語言，自己做機器人，超有成就感。

大智國小校長鄭麗娟表示，這是台中市第一所使用KIBO機器人程式語言教學的學校，小朋友「玩」興趣，希望透過「KIBO機器人程式語言課程」，讓小朋友將自己的創意發想，藉由組合積木的實做呈現出來，並奠定小朋友程式語言的基礎。

參與活動的國民黨市議員李中表示，台灣資訊發展協會由美國引進的KIBO積寶機器人，不需使用3C螢幕，可以保護幼童的眼睛發育、避免未來學習注意力不集中，幼童在故事引導下，自己藉由組合積木掃碼的玩樂過程，不知不覺就能學習到程式語言的邏輯力，為將來升上中、高年級後學習Scratch等程式語言奠基。

教育局長楊振昇指出，KIBO將程式指令印在實體積木，透過機器人內建紅外線儀掃描條碼，即可獲取指令，過程中不使用3C商品，保護幼童視力。學童自行彩繪積木、設計程式語言，指揮機器人做出各種逗趣行為，寫下人生第1支程式，完成自己設計的第1個機器人，從小培養邏輯思考、運算思維及解決問題能力。

(中時 )