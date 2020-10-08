日本當紅女星石原聰美(石原里美)，擁有小惡魔般的俏麗外型，曾與傑尼斯男星山下智久、IT社長前田裕二傳緋聞，近日突然宣布閃嫁與她一樣大的33歲圈外男友，讓日本網友全暴動，笑稱是「一般男性」大勝利。不過真相終究是殘酷的，因為就有日本媒體起底男方身分，發現能讓女神點頭下嫁的幸運兒，根本是金融業的超級菁英！

石原聰美本月１號以親筆信證實出嫁消息，宣布即將與交往１年的圈外男友走上人生另一個階段，「非常不好意思因為個人事務打擾到大家，我要和交往了很久的圈外男性結婚了。隨著日漸加深彼此的瞭解，我確定了他是那個可以相互分享相互克服所有困難的人。」

據悉，石原聰美將在明年3月舉行婚禮。而日本媒體也起底了男方身分，表示其實石原聰美的未婚夫是在高盛集團工作的超級菁英，年收入推估在1500萬至2500萬日幣（約406萬～678萬台幣）之間。

自《財富雜誌》於1998年推出「最佳僱主100強」名單以來，高盛集團一直名列其中，獲選重點在於其對員工慈善事業的支持和高員工薪酬水平。日本網友更表示，高盛員工也算一般男性嗎？

(中時新聞網)