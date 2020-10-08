新冠肺炎疫情衝擊，好心肝基金會結合社會愛心力量，將原本藥局經由好心肝夥伴智囊規劃，蛻變成明亮、時尚的「好心肝健康生活館」，盼以此回饋幫助肝苦人的善心人士。

好心肝健康生活館架上陳列的都是各界愛心企業捐助的商品，包括防疫時期生活所需的口罩、抗菌清潔與生活用品，中衛與南僑捐贈的多款口罩及抗菌洗手乳將回饋幫助肝苦人的善心人士。

好心肝服務中心自2012年成立以來，提供民眾候診、保肝醫療諮詢、健康講座及輕食餐飲服務，屬於多功能的生活場域，2019年原本設立好心肝藥局的任務圓滿達成，基金會思考如何將原好心肝藥局的場地活化再運用，打造一個善循環的平台，這個提議獲得遠東巨城購物中心董事長李靜芳的認同，率先號召企業志工與台師大國際時尚GF-EMBA善心學生，投入了策略發想與營運的計劃。

在短短兩個月內，好心肝健康生活館誕生了，由董事長李靜芳帶領團隊討論可行性與定位，接著由造陽設計許碧蘭董事長暨設計總監率領團隊，負責室內設計與裝潢，哲冶設計總監侯孝哲負責品牌形象設計，花藝大師朱永安親自為展場空間創作花藝擺設，「好心肝健康生活館」在各方專家的協助下，2020年8月18日展開試營運。

李靜芳強調，好心肝健康生活館秉持分享「愛與關懷」的初心，成立一個非營利的健康生活平台，期待藉由善心企業的參與，以「健康、自然、人本」為核心的理念，提供國人豐富美好生活的健康選擇，追隨「好心肝 好健康」的永續願景，為社會打造全方位的醫療保健服務網，攜手共創公益健康的生活園地。

李靜芳指出，首檔「好心意(疫)」以防疫、抗菌、生活用品為主題，募集到各界愛心企業的商品，不僅為民眾打造一個安全、清潔的環境之外，同時在安心防疫之餘於也能夠提醒民眾注重環保的重要性，為地球共盡一份心力。

(中時 )