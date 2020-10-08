故宮南院「蒙古月」有蒙古包可參觀。（呂妍庭攝）

民眾可現場換穿蒙古四大部族服飾。（呂妍庭攝）

故宮南院10日和11兩日上午10點至下午5點在北側慶典花園舉辦的小型那達慕盛會。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

迎接國慶連假，要讓國人親睹難得一見的蒙古摔角、賽馬、騎馬射箭及馴鷹表演，10、11日兩日戶外「那達慕盛會」上，還有蒙古風味與台灣美食大PK，活動精彩豐富！故宮南院「蒙古月」

故宮南院表示，成吉思汗為了紀念蒙古統一，舉行了第一次那達慕大會，目前規模最大的是每年7月在烏蘭巴托舉行的蒙古國「國慶」伊赫那達慕大會，10日和11兩日上午10點至下午5點在北側慶典花園舉辦的小型那達慕盛會，屆時上、下午會各有一場摔角、射箭比賽及蒙古媽媽藝文表演，7位來台留學的蒙古學生將進行摔角競技。

其中騎射手曾冠諭年僅16歲，3歲開始騎馬，14歲起與曾獲兩屆世界射遠錦標賽冠軍許傑克學習，當日將表演蒙古皇室射術；另一位騎射手鍾國華則帶來匈牙利射術示範，參與民眾現場可以跟馬拍照、參與跳跳馬趣味競賽及射箭體驗，另有蒙古手工藝品販售，及牛肉包子、餡餅、烤羊肉串、炒麵、奶茶、沙棘果汁等蒙古風味及台灣美食攤位，滿足饕客嚐鮮的味蕾。

以詩、散文及畫作見長的席慕蓉，9日下午2點在南院集賢廳「永遠的蘇力德」講座分享她的家鄉蒙古部族精神力量的象徵。南院表示，2020「故宮亞洲藝術節─蒙古月」活動9月26日起至11月1日，除了動態表演與靜態講座，活動期間蒙古文化體驗區提供蒙古四大部族服飾體驗及各種文化課程，邀請大小朋友來南院享受親子時光。

另外，10月10日國慶日故宮南、北兩院免費參觀，南院10月1日起停車改以「計次」收費，歡迎民眾前來體驗北亞風情。

(中時 )