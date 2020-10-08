美國總統大選進入倒數計時，投資人風險意識升高，美股轉為高檔震盪，此時投資組合應著重降低波動風險，而信評高且波動低的投資級債更加吸睛。根據統計，美國投資級債券指數過去30年年度報酬率平均為7％，且跌幅最深的年度也不曾低於-5％，可謂核心資產首選。近期投資級債券因美國公債殖利率大幅彈升而面臨壓力，表現略微落後其他信用債券，反而是不錯的加碼時機。

野村投信指出，8、9月美國聯準會（Fed）購買投資等級債有趨緩跡象，以及選前及季底結帳獲利賣壓，導致利差出現擴張，但長線而言仍持續看好利差維持穩定，因此當投資級債價格大幅拉回時可逢低承接；金融次順位債隨著金融機構體質好轉，加上具有高於一般投資級債券的殖利率優勢，後市持續看好。未來的觀察重點為美國大選前刺激財政政策動向，以及Fed近期購買公司債力度是否增加。

NN（L）投資級公司債基金經理人高德洋（Anil Katarya）指出，雖然美國財政刺激方案仍有不確定性，來自Fed的貨幣政策將持續提供支持。

從技術面來看，投資級債券發行量有減少情況，而資金流入保持暢旺，有助於長期表現，短線若出現拉回可伺機進場。至於產業配置則持續加碼通訊、公用事業以及科技，此外亦看好美國金融債券前景。

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