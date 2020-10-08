仁寶（2324）筆電出貨量從第二季下半段起一直飽受缺料影響，也讓仁寶月營收上揚走勢受到壓抑，不過，隨著消費性電子旺季來臨，蘋果Apple Watch、iPad與亞馬遜Fire平板、智慧音箱Echo等非PC產品都自8、9月起大量出貨帶動，以及9月筆電出貨量回到410萬台的挹注，帶動仁寶9月營收回到955.17億元，創下今年新高，前9月累積營收為7,149.42億元，比去年同期微增0.3％。

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