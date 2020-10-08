筆電出貨復活 仁寶9月營收攀今年新高 19:212020/10/08 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 仁寶（2324）筆電出貨量從第二季下半段起一直飽受缺料影響，也讓仁寶月營收上揚走勢受到壓抑，不過，隨著消費性電子旺季來臨，蘋果Apple Watch、iPad與亞馬遜Fire平板、智慧音箱Echo等非PC產品都自8、9月起大量出貨帶動，以及9月筆電出貨量回到410萬台的挹注，帶動仁寶9月營收回到955.17億元，創下今年新高，前9月累積營收為7,149.42億元，比去年同期微增0.3％。 (工商 ) #上揚 #仁寶 #大量 #月營收 #今年新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巧新9月合併營收 改寫今年單月營收新高 09:192020/10/08 財經 《半導體》聯發科Q3營收飆新高 全年劍指百億美元新里程 17:392020/10/08 財經 《觀光股》豆府Q3營收飆新高 續衝刺成長動能 17:222020/10/08 財經 廣達9月營收 創歷史次高 19:232020/10/08 財經 鈊象9月營收7.6億元 再寫單月歷史新高 05:592020/10/08 財經 《半導體》世界先進9月營收雙增 Q3季增1.42％再創新高 15:572020/10/08 財經 《半導體》聯電Q3、前3季營收雙登峰 今年再戰高 17:392020/10/08 財經 《鋼鐵股》車廠趕工出貨 恒耀9月營收年增轉正 11:082020/10/08 財經 復盛9月營收年減15％ 第四季將大躍進 14:552020/10/08 財經 《半導體》十銓9月營收雙升 前3季創新高 08:352020/10/08 財經 財經熱門新聞 聯電8吋晶圓需求太狂！報價追上台積電 4千億市值差一步 - 財經 電動車大降價引殺戮戰？ 大陸湧現特斯拉殺手爆致命傷 - 財經 仍是世紀大騙局？台積電也曾認賠 老謝點出10年慘業未來 - 財經 元大投信三檔ETF第一階段配息出爐 0056擬配1.6元 - 財經 - 工商 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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