筆電缺料越演越烈，不過廣達（2382）9月筆電出貨量仍以640萬台再創歷史新高，連帶使9月營收登上1,123.75億元，創下歷史次高紀錄，第三季筆電出貨量高達1,830萬台，創下歷史新高，單季營收則達3,273.5億元，不僅刷新單季歷史新高紀錄，也比上季大增21.16％，並比去年同期成長23.46％，累積前9月營收為7,878.28億元，年增率7.6％。

(工商 )