廣達9月營收 創歷史次高 19:232020/10/08 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 筆電缺料越演越烈，不過廣達（2382）9月筆電出貨量仍以640萬台再創歷史新高，連帶使9月營收登上1,123.75億元，創下歷史次高紀錄，第三季筆電出貨量高達1,830萬台，創下歷史新高，單季營收則達3,273.5億元，不僅刷新單季歷史新高紀錄，也比上季大增21.16％，並比去年同期成長23.46％，累積前9月營收為7,878.28億元，年增率7.6％。 (工商 ) #廣達 #月營收 #歷史次高 #筆電出貨量 #紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群光9月業績 創歷史新高 04:102020/10/08 證券．權證 鈊象9月營收7.6億元 再寫單月歷史新高 05:592020/10/08 財經 筆電出貨復活 仁寶9月營收攀今年新高 19:212020/10/08 財經 被動元件廠出運 興勤、今展科9月營收創單月新高 18:202020/10/08 財經 《興櫃股》太和-KY9月合併營收1.66億元 創今年新高 17:562020/10/08 財經 今展科9月營收破億，第三季同創新高 09:202020/10/08 財經 《鋼鐵股》車廠趕工出貨 恒耀9月營收年增轉正 11:082020/10/08 財經 復盛9月營收年減15％ 第四季將大躍進 14:552020/10/08 財經 營運倒吃甘蔗！太和-KY9月營收創今年單月新高 訂單看到明年Q1 17:002020/10/08 財經 台積電9月營收1275.85億元續創歷史新高 Q3營收超標 14:102020/10/08 財經 財經熱門新聞 電動車大降價引殺戮戰？ 大陸湧現特斯拉殺手爆致命傷 - 財經 不怕華為沒了！大客戶產能塞爆 台積電投資有望大動作 - 財經 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 熱錢湧入危機還轉機？ 謝金河：3率驚奇創台股美景 - 財經 科技巨頭走勢更加凶險 專家警告新一波拋售潮來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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