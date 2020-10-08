今年外資除了在3月較大幅度賣超台股，之後就買多賣少，即使賣超，幅度也遠小於3月中的強烈賣壓，在資金推升下，台股可望續創新高。

日盛高科技基金經理人林佳興表示，進入第四季，川普的確診提升了兩黨紓困案通過的機率，有助資本市場氣氛的好轉。加上目前美國聯準會（Fed）會議仍明顯偏向鴿派之下，升息最快要是要等2022年才有機會，因此就短期而言市場資金充沛，科技創新依舊持續下，對於股市仍是正面看待。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，現在市場主要聚焦在兩點，一是即將舉行的蘋果新品發表會，預計5G手機將問世，有助提振相關蘋概股表現；另一點是綠電，近期包括英、法、德及大陸都出現支持「綠色復甦」的聲浪。英國首相提倡節能住宅、減碳排放的科技；法、德兩國已規劃數十億至數百億元的預算提倡綠能、電動車。大陸官方已定調不搞水泥鋼鐵大基建，要以綠色復甦做為疫後經濟發展的主要推動力，綠能政策落地生根機會大增，投資人不妨多加留意相關個股。

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