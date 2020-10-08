疑涉館長槍擊案 竹聯幫寶和會會長200萬交保 幹部施俊吉聲押禁見 19:232020/10/08 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑涉館長槍擊案，竹聯幫寶和會會長200萬交保，幹部施俊吉聲押禁見。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 館長陳之漢遭23歲男子劉丞浩槍擊，專案小組追查發現劉嫌案發前曾與竹聯幫寶和會聯繫，7日、8日兵分多路逮捕46歲會長林修伯、副會長梁智勝、幹部施俊吉等10嫌，上午陸續移送新北地檢署複訊；新北地檢署表示，林修伯、施俊吉因犯嫌重大，且有逃亡、滅證、勾串或再犯之虞，遭檢方聲請羈押；會長林修伯則諭令200萬元交保。 (中時 ) #會長 #施俊吉 #新北 #地檢署 #幹部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 館長槍擊案 竹聯幫寶和會幹部施俊吉聲押禁見 16:372020/10/08 社會 館長槍擊案 檢警北市大安區再逮寶和會副會長 11:022020/10/08 社會 館長槍擊案重大突破 警帶回「中間人」竹聯幫和堂大哥 02:132020/10/08 社會 萬華幫派械鬥出人命 兇嫌羈押禁見 15:272020/10/07 社會 台南版N號房 毒蟲視訊誘30童拍裸體猥褻片友人女兒也入鏡 12:172020/10/06 社會 萬華竹聯幫幫內互打械鬥釀1死 北檢聲押禁見4位共犯 17:142020/10/08 社會 傳國內資安高手相助 破解館長槍手FaceID 09:482020/10/08 社會 館長槍擊案槍手幫派被抄 竹聯幫大哥等9人否認涉案 08:482020/10/08 社會 傳幕後黑手高價買兇 槍手收1000萬取館長命 13:542020/10/08 社會 金童騙局2／獲利至少20%又有「波蘭總裁」掛保證 中國會員豪砸5億 07:382020/09/29 社會 社會熱門新聞 夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 8歲兒饒河夜市擺攤「累癱睡父懷中」 金山人傻眼爆真相 - 社會 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 - 社會 饒河夜市地瓜父子好可憐？地瓜媽氣炸說真相：太扯了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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