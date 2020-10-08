館長陳之漢遭23歲男子劉丞浩槍擊，專案小組追查發現劉嫌案發前曾與竹聯幫寶和會聯繫，7日、8日兵分多路逮捕46歲會長林修伯、副會長梁智勝、幹部施俊吉等10嫌，上午陸續移送新北地檢署複訊；新北地檢署表示，林修伯、施俊吉因犯嫌重大，且有逃亡、滅證、勾串或再犯之虞，遭檢方聲請羈押；會長林修伯則諭令200萬元交保。

(中時 )