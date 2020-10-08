圖說:警政署維安特勤隊在總統府前模擬公車遭到挾持，並在直升機上進行垂進降後，攻堅營救人質。(警政署提供/戴志揚翻攝)

圖說:警政署維安特勤隊在總統府前模擬公車遭到挾持，並在直升機上進行垂進降後，攻堅營救人質。(警政署提供/戴志揚翻攝)

圖說:警政署維安特勤隊在總統府前模擬公車遭到挾持，並在直升機上進行垂進降後，攻堅營救人質。(警政署提供/戴志揚翻攝)

圖說:警政署維安特勤隊在總統府前模擬公車遭到挾持，並在直升機上進行垂進降後，攻堅營救人質。(警政署提供/戴志揚翻攝)

圖說:警政署維安特勤隊在總統府前模擬公車遭到挾持，並在直升機上進行垂進降後，攻堅營救人質。(警政署提供/戴志揚翻攝)

圖說:警政署維安特勤隊在總統府前模擬公車遭到挾持，並在直升機上進行垂進降後，攻堅營救人質。(警政署提供/戴志揚翻攝)

反公車劫持攻堅演練今年將首度呈現在總統府前。今年國慶大會最吸睛的亮點，當屬警政署保一總隊「維安特勤隊」（NPASOG）與空中勤務總隊協同進行的立體垂降反恐操演，這也是歷年來首度有直升機在凱達格蘭大道上低空飛行盤旋，並由反恐部隊進行公車挾持事件的攻堅演習。

維安特勤隊將搭乘空勤總隊直升機，在凱達格蘭大道與重慶南路T字型路口垂降後，以警車進行追逐、甩尾等攔截動作，並在車陣中出動最新購買的輪式裝甲車，阻截公車與匪徒，進行攻堅營救人質，現場相當逼真，將是今年國慶表演活動的新亮點。

負責擔綱攻堅演出的除了維安特勤隊外，還有今年6月警政署大手筆斥資2000萬新台幣，購買一輛號稱史上最強的輪式戰術裝甲車，配發給維安特勤隊使用。這輛美製Lenco Bearcat G2輪型裝甲車曾經出現在好萊塢電影《神鬼認證》第五集中，除了全車防禦7.62mm口徑的子彈或12.7mm口徑的機槍子彈外，裝甲規格也達到軍用防地雷規格，未來將專責進行反恐及重大槍擊事件現場攻堅使用。

(中時新聞網)