電動車大廠特斯拉近日公布第三季交車數達13.93輛，超出市場預期，特斯拉執行長馬斯克更喊今年度交車數要達到50萬輛，也就是說第四季的數量要達到17萬才能追上目標。特斯拉今年以來表現驚艷市場，在經過8月底股票拆分、9月美股大修正之際，股價仍維持在一定區間，特斯拉日前宣布調降陸製Model 3售價，不僅導致許多消費者不滿，但更有一批大陸「特斯拉殺手」感到擔憂，因為雖然交車數創紀錄，但盈利仍未實現。

特斯拉1日宣布，調降大陸製Model 3售價，扣除政府補助，售價從27萬1550元人民幣(115萬元新台幣)下調至24萬9900元人民幣（約105萬元新台幣），調降約8%，這也是2019年以來發售該款車型以來，特斯拉第7次調降車價。

據《華爾街日報》報導，自北京當局去年大砍電動車補助，大陸電動車市場成長放緩，加上新冠肺炎疫情衝擊，電動車銷售也面臨衝擊，迄今歐洲市場規模也超越大陸市場，成為全球最大。隨著大陸經濟觸底反彈，並成為全球首波復甦的國家之一，大陸電動車市場從7月開始反彈。

特斯拉今年1月起，交付上海超級工廠所生產的車輛，該公司改用無鈷磷酸鐵鋰電池，這提供更多降價空間，加上上周四所宣布的降價措施，創造更大價格優勢。

這可能打擊了瞄準中高端市場的大陸電動車品牌，包括蔚來汽車、理想汽車最近幾個月都有創紀錄的交車數表現。過去幾個月，理想汽車和小鵬汽車都在美國上市。蔚來汽車股價今年以來更是翻漲4倍，該公司曾在2020年初現金緊缺，之後獲得大陸國營投資人的援助，2020年初曾處於現金緊缺更透過配股籌資獲得17億美元。

不僅特斯拉，BMW、Volkswagen等傳統汽車生產商也試圖推出電動車款，但就尚未盈利的大陸電動車品牌來說，所反映的前景相當樂觀，不過，今年以來相關類股股價已經有一波大漲趨勢，投資人應謹慎以防回檔。

(中時新聞網)