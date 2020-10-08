台南善化區六分社區將才藝課成果相片製成月曆，長輩們開心展示自己相片出現的月分。（劉秀芬攝）

善化在地佳皇紙業則推廣循環經濟概念，由紙廠員工教長輩們以製作紙袋的廢料，編織成紙飛盤、裝飾品。（劉秀芬攝）

台南善化區六分社區8日舉辦社區營造成果展。（劉秀芬攝）

台南市善化區六分社區發展協會申請社區營造計畫，邀請社區長輩來上美勞課，用紙黏土貼出社區地圖，並將活動及成品拍照，製成2021年月曆，社區長輩說，以前到社區都是聊天居多，現在開了很多有趣的課，大家都很期待到活動中心上課。

六分社區發展協會理事長蘇文俊表示，今年是首次申請社區營造計畫，除了希望社區居民走出家門聯繫彼此情感外，也讓居民們就近在社區快樂學習，因此與新化社區大學共同合作，順利通過提案，展開近4個月的社區營造特色課程。

在善化在地老師楊慧華帶領下，30多位社區居民以超輕黏土合力完成的社區特色地圖，鮮豔的色彩、童趣的造型，充分顯示社區長輩上課時歡樂的學習時光，社區的大榕樹、小廟、糖廠煙囪也都巧妙呈現。

新市的新銳藝術家張郁雅則教長輩們創作版畫，回憶過去善化糖廠五分車載人載物的景象；善化在地佳皇紙業則推廣循環經濟概念，由紙廠員工教長輩們以製作紙袋的廢料，編織成紙飛盤、裝飾品，以剪紙技巧設計出獨一無二的紙藝作品。

今年84歲的王蘇隨阿嬤說，以前常到社區活動中心聊天，現在不僅能聊天，還有很多課程，有才藝課、健康操、廚藝課，參加的人愈來愈多，社區居民感情共融洽，更有活力。

六分社區8日舉行成果展，展示阿公阿嬤們的作品，並且將活動過程影像製成2021年月曆，長輩們開心翻閱，看到自己的相片與作品出現在哪個月分，表示要好好珍藏月曆。

(中時 )