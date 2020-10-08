衛福部近期預告調整住院部分負擔上限，其中每次上限將從3萬9000元提升至4萬1000元，全年度上限則從6萬5000元提升至6萬9000元。該草案預計明年元月起上路，預計將有1萬4000人受影響。

衛福部社保司長商東福表示，住院部分負擔為住院期間健保給付的所有項目，例如藥費、檢驗檢查費等，但不包含自費及自負差額。民眾支付的上限每年都會依據平均國民所得進行調整，其中每次住院上限是由國民所得6%計算，年度上限則是依據國民所得的10%計算。

衛福部日前預告訂定「110年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，將因同一疾病每次住院應自行負擔費用的最高金額從今年的3萬9000元調高至4萬1000元，並將年度累計最高金額從6萬5000元提升至6萬9000元。前者增加了2000元，後者則是增加了4000元。民眾住院期間使用的健保資源若超出上限，超過的部分就不用付錢。

此次年度上限的漲幅是歷年來新高，去年、今年因四捨五入關係都凍漲，其他年份大約都是上調1000元到3000元不等，此次則是調高了4000元。商東福依據健保資料估計，新上限上路後，將有1.4萬人受到影響，但重大傷病者因免部分負擔，不在此列。

(中時 )