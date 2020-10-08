彰化銀行公布，9月合併稅前盈餘3.28億元，累計今年前9月的合併稅前盈餘67.73億元，累計今年前9月的合併稅前每股盈餘（EPS）0.65元，累計今年前9月的合併稅後盈餘56.54億元，累計今年前9月的合併稅後每股盈餘（EPS）0.54元。

彰銀接下來將積極朝向五大方向努力，包含強化核心業務、開發多元獲利來源、海外布局、提升數位金融競爭力、落實法規遵循及公司治理。

(工商 )