彰化銀行9月合併稅前盈餘3.28億元 19:302020/10/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公布，9月合併稅前盈餘3.28億元，累計今年前9月的合併稅前盈餘67.73億元，累計今年前9月的合併稅前每股盈餘（EPS）0.65元，累計今年前9月的合併稅後盈餘56.54億元，累計今年前9月的合併稅後每股盈餘（EPS）0.54元。 彰銀接下來將積極朝向五大方向努力，包含強化核心業務、開發多元獲利來源、海外布局、提升數位金融競爭力、落實法規遵循及公司治理。 (工商 ) #彰銀 #合併 #累計今年前 #稅前盈餘 #彰化銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第一金控 前9月稅後淨利133.77億元 18:202020/10/08 財經 《興櫃股》太和-KY9月合併營收1.66億元 創今年新高 17:562020/10/08 財經 破紀錄 外資前九月淨匯出5,050億 04:102020/10/08 財經要聞 捷流閥業9月及前三季合併營收均創同期新高 17:002020/10/08 財經 鈊象9月營收7.6億元 再寫單月歷史新高 05:592020/10/08 財經 前9月營收增 訊連Q4續看旺 04:102020/10/08 產業．科技 慧洋 Q3稅前獲利1.18億 04:102020/10/08 證券．權證 台積電9月營收1275.85億元續創歷史新高 Q3營收超標 14:102020/10/08 財經 巧新9月合併營收 改寫今年單月營收新高 09:192020/10/08 財經 富旺前8月虧轉盈 下半年4建案齊發 10:132020/10/08 財經 財經熱門新聞 聯電8吋晶圓需求太狂！報價追上台積電 4千億市值差一步 - 財經 電動車大降價引殺戮戰？ 大陸湧現特斯拉殺手爆致命傷 - 財經 仍是世紀大騙局？台積電也曾認賠 老謝點出10年慘業未來 - 財經 元大投信三檔ETF第一階段配息出爐 0056擬配1.6元 - 財經 - 工商 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。