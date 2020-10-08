寶媽日前錄MOMOTV節目《今天大小事》，分享抗癌心得，她坦言3次罹癌經驗讓人恐懼，更曾埋怨老天，但後來她坦然面對人生，發誓一路玩到掛。這幾年經歷6次朋友告別式，她坦言對生死更豁達，甚至連塔位、骨灰罈都準備好，原本看好地下室塔位，後來更喜歡另外位置，她直接問大女兒曾寶儀：「我可以升等嗎？」女兒二話不說就答應，讓她相當感動。寶媽也跟親友強調往生後有三不原則：「不唸經、不吃冷飯、不辦告別式。」

大病初癒的寶媽對醫院流程相當熟悉，她透露對家人來說，自己不是一位好病人，她對麻醉藥有反應，每次打完隔天恐慌症都會發作，這時曾寶儀就會在一旁安慰她，幫忙調整呼吸。憶起某次開刀完，她想要解小便卻上不出來，原本沮喪到想放棄，因曾寶儀不斷鼓勵，甚至還幫忙吹口哨，她才成功上廁所，回想當時母女在廁所興奮尖叫，寶媽哽咽表示：「生這個女兒真是值得了！」

寶媽習慣對外人好，對小孩要求卻很嚴格，前陣子曾寶儀曾抗議：「妳想做得面面俱到，不代表我也如此。」讓她驚呼被投下一枚震撼彈，但母女感情也因此變更好。

(中時 )