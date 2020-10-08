一名住過凶宅的網友表示，自己住了6年還是很平安。(圖擷取自臉書社團爆廢公社公開版)

許多人在租房或是買房時特別忌諱碰到「凶宅」，對此，一名男網友好奇的在網路上發問，「如果凶宅重新裝潢，免費送你住的話，你敢住嗎？」貼文發出後也引起不少網友討論。而就有過來人分享經驗，「我租過，住了大概6年吧！沒事，真的」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文詢問，如果凶宅重新裝潢過，並且有請人來超渡過，「免費送你的話，你敢住嗎？」不少網友表示自己當然敢住，更說比起鬼人更可怕「住啊！人比鬼恐怖多了」、「我敢，沒有什麼比惡鄰居、存惡念的惡人更可怕」、「當然住啊，只要和平共處心裡尊敬的話還能夠保佑幫忙，真心覺得活著的人比看不到的好朋友可怕多了」、「看來大家都一樣怕的是恐怖的人心，鬼反而單純啊！」

不過也有另一派網友認為，自己膽量可沒這麼大，「住陰氣太重的房子，人的身體會精氣耗損，常常覺得疲倦」、「我無法，會一直想起可怕的事」、「不住，有的比較兇的，連命都會把你收去，我寧願活久一點」。

此外，就有網友分享自己住過凶宅的親身經歷，「住啊！因為我家本身就凶宅，目前一切平安順利，我們家都有固定拜拜」、「可以，我租過，獨居老榮民死掉發臭才發現的平房，我住了大概6年，沒事，真的」。

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