繼公開點名8位民進黨立委在立院教育文化委員會否決國民黨立委「源頭管理」、「禁入校園」提案，國民黨再度點名綠委連續兩週在衛生環境委員會反對藍委蔣萬安「萊豬食品禁止流入托育場所」提案，並貼出蘇巧慧等7位綠委的相片，砲轟民進黨放任萊豬食品流入托育場所。國民黨保障孩童健康絕不退讓！

國民黨說，民進黨連續兩周否決「萊豬食品禁止流入托育場所」提案，上週蔣萬安在衛環委員會提出臨時提案，禁止公、私立托嬰中心、居家式托育場所使用「含瘦肉精」的學齡前幼兒主食、副食品，結果遭到民進黨委員洪申翰、邱泰源、黃秀芳、莊競程、陳瑩和楊曜等人的封殺。

國民黨說， 7日蔣萬安再次提案，要求衛福部立法禁止含萊克多巴胺的肉品，流入0 到2歲的嬰幼兒托育的公私立托嬰中心、居家式托育場所，結果再次遭到民進黨委員洪申翰、邱泰源、黃秀芳、莊競程、蘇巧慧、楊曜等人否決，更誇張的是連衛福部官員，都自認執行困難，無法禁止萊克多巴胺食品流入托育場所。

「衛福部宣稱萊豬安全無虞，輕忽孩童健康。」國民黨指出，按照衛福部的說法，現在台灣根本沒有能力阻止萊豬流入托育場所，這就代表0到2歲的嬰幼兒，將會成為萊豬進口最直接的受害者，要知道嬰幼兒的代謝能力跟成人不可相提並論，衛福部在沒有針對嬰幼兒進行針對性評估，更沒有明確訂定更嚴格安全標準的情況下，就大言不慚的宣稱萊豬安全無虞，這種輕忽食安、無視孩童健康的發言，我們感到非常的震驚和痛心！

國民黨強調，現在的民進黨政府，為了護航萊豬不斷顛倒是非，更用多數暴力杯葛在野黨提案，如此荒謬的行徑，我們絕對不會退讓，一定要守護孩童的健康，爭取國人應有的權益。

(中時 )