影音／中天新聞CH52

新任高雄市長陳其邁首次施政報告進入第二天，國民黨依舊砲火猛烈，只是核心從美豬改為以輕軌為主的建設議題，但讓人傻眼的是，民進黨議員質詢時，不斷讚揚陳其邁，陳致中甚至句句離不開韓國瑜，片段曝光遭譏「舔好舔滿」。

國民黨議員陳美雅維持昨日砲火，持續猛攻陳其邁，逼得陳其邁有點招架不住，就連副市長史哲試圖私下救援陳其邁時，都遭陳美雅當場大聲點名「不要咬耳朵，讓市長自己面對」。被問到輕軌問題時，陳其邁回頭要求局處長代為回答，也遭陳美雅嗆「市長答不出來可以別回答」。

藍營砲火結束後換綠營議員上場救駕，日前曾經承諾「如何質詢韓國瑜，就如何質詢陳其邁」的陳致中，一開口就提韓國瑜，連問三個議題都離不開韓國瑜，更稱「過去韓市長逃避的，不做的，希望陳市長能夠承擔」，讓網友大開眼界。

不少網友嘲諷：「以為高雄市長還是韓國瑜」、「陳致中真韓粉，離不開韓國瑜」、「韓維拉又登板了」、「是有沒有這麼想念韓市長」、「下次他們叫韓總進議會我都不意外了」、「什麼都要扯韓國瑜，選你幹嘛」。

(中時新聞網)