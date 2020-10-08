與人對話要「讀空氣」，對小提琴家陳銳來說，演奏音樂前也要讀懂樂章中的無形情緒。陳銳今(8)日應NSO國家交響樂團及台積電文教基金會之邀，到新竹縣峨眉國中體驗「一日音樂老師」，帶來韋瓦第《四季》，教導學子如何找到音樂中的情緒。

陳銳表示，多數人學音樂，會以為只是音符接連音符，但演奏音樂非常重要的是要富有想像力。例如《四季》中的夏天，會讓人感受到夏日出現的大雷雨，「每首曲目都有不同的情緒，一定要找到對的情緒。」妙喻為音樂找到適當的情緒如同人們穿衣，「像我們去海邊，一定會穿適合海邊的衣服一樣。」

今日並非是陳銳第一次和峨眉國中的師生碰面，日前台積電文教基金會便邀請50位新竹縣峨眉國中的師生到國家音樂廳觀賞「銳語四季」音樂會，讓學子們擁有嶄新的音樂會體驗。陳銳今日再次見到學子們，也開心向學生們問好。

陳銳為2009年比利時伊莉莎白皇后國際大賽小提琴冠軍得主，曾與倫敦愛樂、洛杉磯愛樂、匹茲堡交響等樂團合作。他出生於台灣，成長於澳洲，並旅居於美國，就讀寇帝斯音樂院期間師事小提琴大師亞倫．羅桑。

新竹素以茶鄉聞名，陳銳在「一日音樂老師」活動中，除音樂課程，也和學生共同體驗茶席活動，並共進客家獨特風味的午餐。讓總是來去匆匆、忙碌於演出的音樂家也親身體驗新竹當地的人文風采。

(中時 )