台達化違反重訊 遭處3萬元違約金 19:392020/10/08 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，台達化（1309）重要子公司台達維京控股公司董事異動案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第6款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 (工商 ) #台達化 #重大訊息 #違反重訊 #遭處 #違約金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 館長槍擊案 檢警北市大安區再逮寶和會副會長 11:022020/10/08 社會 警勸違規停車 意外查獲妙齡女持安毒 11:152020/10/08 社會 傳幕後黑手高價買兇 槍手收1000萬取館長命 13:542020/10/08 社會 涉館長陳之漢槍擊案 竹聯幫寶和會正、副會長交保 20:262020/10/08 社會 加速資本市場雙語化 櫃買3階段實施英文版資訊申報 04:102020/10/08 證券．權證 獨家／紅景天案主嫌逃亡10年栽在館長槍擊案 捲17億落網剩8萬 19:342020/10/08 社會 錢櫃大火案今起訴 北檢發揮「柔性司法」助家屬走出傷痛 11:142020/10/08 社會 監所飲食太好 槍擊館長嫌關41天胖一圈 19:532020/10/08 社會 疑涉館長槍擊案 竹聯幫寶和會會長200萬交保 幹部施俊吉聲押禁見 19:232020/10/08 社會 中華郵政南區列封中心 全新啟用 04:102020/10/08 產業特刊 財經熱門新聞 電動車大降價引殺戮戰？ 大陸湧現特斯拉殺手爆致命傷 - 財經 不怕華為沒了！大客戶產能塞爆 台積電投資有望大動作 - 財經 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 熱錢湧入危機還轉機？ 謝金河：3率驚奇創台股美景 - 財經 科技巨頭走勢更加凶險 專家警告新一波拋售潮來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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