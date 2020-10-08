受惠台商返台投資擴廠，帶動廠辦土地供不應求，富旺國際（6219）今（8）日公告處分桃園市蘆竹區土地與建物予富堡村五金、中嘉金屬企業兩家傳產業者，土地面積約3,441坪、建物面積約2,004坪，每坪土地售價26.5萬元，交易總金額9.12億餘元，預計處分利益可達1.26億元，第四季入帳、富旺獲利大進補。

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