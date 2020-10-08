富旺處分桃園土地 獲利大進補 19:402020/10/08 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠台商返台投資擴廠，帶動廠辦土地供不應求，富旺國際（6219）今（8）日公告處分桃園市蘆竹區土地與建物予富堡村五金、中嘉金屬企業兩家傳產業者，土地面積約3,441坪、建物面積約2,004坪，每坪土地售價26.5萬元，交易總金額9.12億餘元，預計處分利益可達1.26億元，第四季入帳、富旺獲利大進補。 (工商 ) #富旺 #富堡 #建物 #處分 #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》華為及時雨大單 三星Q3獲利暴增近6成 10:382020/10/08 財經 目標價催油門 外資唱旺晶圓雙雄 04:102020/10/08 財經要聞 英國富時100期貨將登場 04:102020/10/08 證券．權證 《期貨》英國富時100指數期貨 11月上市 07:442020/10/08 財經 旺宏 訂單能見度看到年底 04:102020/10/08 證券．權證 雅茗9月營收1.85億元創今年新高 Q3獲利爆發可期 17:202020/10/08 財經 超接合商機夯 富鼎中高壓發光 04:102020/10/08 證券．權證 陶子彌憾自帶彩蛋獻音樂節 04:102020/10/08 娛樂新聞 富旺前8月虧轉盈 下半年4建案齊發 10:132020/10/08 財經 富含「工業區」特色 楊梅幼獅分隊新廳舍落成啟用 18:072020/10/08 寶島 財經熱門新聞 聯電8吋晶圓需求太狂！報價追上台積電 4千億市值差一步 - 財經 電動車大降價引殺戮戰？ 大陸湧現特斯拉殺手爆致命傷 - 財經 仍是世紀大騙局？台積電也曾認賠 老謝點出10年慘業未來 - 財經 元大投信三檔ETF第一階段配息出爐 0056擬配1.6元 - 財經 - 工商 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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