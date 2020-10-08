10月不僅逢實體百貨通路周年慶，電商也迎戰秀出最大誠意紛紛祭出年度最優惠折扣，HAPPY GO看好疫情影響民眾消費力留在台灣，也再度攜手遠傳friDay購物、momo購物網及松果購物推出超殺點數回饋，遠傳friDay購物祭出限時20點折10元，另同步百貨週年慶專櫃直送全站滿5,000元送5,000元折價券；momo購物網也推出「雙十生日慶」，使用點數折抵消費最高回饋10,000點，新客綁定首購再抽萬元頂級掃地機；松果購物則主打「國民狂歡節」，凡兌點就送40點，點數累兌滿額再抽1,010點。

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，今年因疫情影響帶動宅經濟，電商普遍繳出亮眼成績，HAPPY GO藉此強化行動支付的會員服務，上半年拓展遠傳friDay購物也能使用HAPPY GO Pay。根據HAPPY GO消費數據顯示，9月底開始進入電商零售旺季，卡友使用HAPPY GO Pay於遠傳friDay購物結帳消費金額較8月成長近3成，每人平均消費金額為5,000元，兌點人數也成長近2成，隨著第四季將進入電商最大檔期雙11和雙12，行動支付的無接觸商機在點數魅力加乘下，電商兌點業績有望再創高峰。

為迎接10月國慶連假與百貨週年慶，遠傳friDay購物即日起結合集團二大百貨遠東SOGO與遠東百貨，提供專櫃品牌獨家商品直送服務，全站滿5,000元再送5,000元折價券，11/1前下單滿額再抽Dyson supersonic吹風機，並於10/9、16、23與30日中午12點推出限時20點折10元優惠，即日起至12/31使用HAPPY GO Pay結帳綁定指定銀行再享消費滿2,000元回饋HAPPY GO點數200點，金額累積最高可回饋5,500點。

momo購物網搶搭國慶熱潮也與HAPPY GO推出「雙十生日慶」，即日起至10/10，凡以點數折抵消費就送HAPPY GO點數10點，累計兌點達指定門檻再抽高額點數，最高可獲得10,000點，搭配全站「整點搶紅包」及「天天送10萬」活動，讓卡友不用心痛也能買好買滿。10月底前另有新客獨享的「Hello閨蜜購物節」，主打限時綁定就送20點，滿額再送200點及萬元好禮。

松果購物則推出「國民狂歡節」應戰，專區商品86折起，10/12前使用點數折抵消費贈HAPPY GO點數40點，全館點數折抵無上限，更祭出凡點數累兌滿額就有機會得到1,010點，讓卡友可用0元就把喜歡的商品帶回家。10/31前另享新客限定活動，活動期間凡綁定連結HAPPY GO立即贈20點，首次消費兌點再送100點。

(工商 )