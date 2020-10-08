館長陳之漢槍擊案今日有新進展，因為破解了劉嫌的手機密碼，而查到竹聯幫要角施俊吉和此案有關，警方在酒店大規模掃蕩，逮捕了施俊吉在內和另外9名成員。曾在獄中生活過的流氓牧師陳汶濱表示，據他的了解寶和會和館長並沒有任何瓜葛，很有可能是其他的幫派對館長心有不滿或利益糾紛，但不想自己出面，所以找別的幫會的人行兇。從開槍的部位來看，就是要致館長於死地，不是單純的警告行為，因此其中暗藏的利益衝突非常龐大，才會有這麼激烈的舉動。

陳汶濱也對館長中槍後立刻開直播的行為作出解釋，馬上開直播就是為了要告知這幫行兇之人，自己已經把事件搬上檯面，所以即使接下來有第二個殺手，他也不敢動手，也不會事後再度尋仇，因為把事情鬧大曝光後，黑幫就不會再做出任何動作了，所以開直播是為了保護館長自己的安全。

館長遭轟逮10竹聯幫 流氓牧師：槍擊幕後有「詭」

陳汶濱也曝光槍手劉丞浩和施俊吉的關係，他們從小就一起長大，施俊吉在寶和會中是幹部，因此他把劉丞浩也拉近竹聯幫，負責在酒店圍事，然而劉在外欠了許多債款，所以陳汶濱推測，很有可能是施俊吉促成這筆交易，讓劉能快速賺到一筆錢，並用頂罪的方式爬到幫派上位。

(攝影剪輯/陳威成)

(中時新聞網)