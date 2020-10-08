2021成都世大運男籃培訓隊分成藍、白兩隊參加2020義大姥姥盃籃球邀請賽，藍隊昨天落後大半場最後才逆轉勝，白隊昨天則不敵中華白，今天兩隊分別獲勝，藍隊更是以雙位數差距奪勝，教練劉孟竹認為因為球員組成來自各隊，一定需要時間讓場上默契更好。

世大運白隊今天先72比67小贏輔仁大學，隨後世大運藍隊80比61輕取國立體大，劉孟竹表示，世大運培訓隊球員來自四面八方，自然需要時間整合，因為大家都有和母隊配合訓練的任務，一起在世大運隊集訓的時間自然會壓縮到，「不過藍隊今天下半場有找回防守默契，儘管投籃命中率應該還是打鐵，但機會都有做出來，球員也清楚策略。」

劉孟竹補充：「世大運培訓隊有點像美國男籃隊，同樣是來自各隊的佼佼者，美國隊在打世界盃或是奧運時，前面幾場難免對戰術、走位比較不熟，隨著比賽越打越多，表現也漸入佳境，目前世大運培訓隊不及格的地方應該是罰球，或許球員因為新冠肺炎疫情久未比賽、加上輸不得的壓力，只能透過以賽養賽來提升狀態。」

世大運培訓隊這階段集訓到11月1日結束，接下來最快可能要到寒假才有機會再聚，劉孟竹提出階段式集訓想法，例如多次在周六、周日兩天短期配合，讓大家找回熟悉感，不過因為大家有UBA、SBL、P+聯盟的母隊行程要配合， 還待體育署、大專體總等單位協調、討論，讓成都世大運培訓隊有更好的集訓方式。

本屆義大姥姥盃適逢義守大學創校30周年，加上無法出國移訓，世大運培訓隊助理教練、義大女教頭謝玉娟和學校溝通後，撥出球隊年度經費20萬來擴大辦理義大姥姥盃，謝玉娟得裡外打點大小事，還要帶領球隊比賽，近日過得相當忙碌，義大校長陳振遠今天也到場觀賽，並擔任開球嘉賓。

(中時 )