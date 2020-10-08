哈佛商業評論全球繁體中文版(Harvard Business Review; HBR)最新公布「2020台灣CEO 100強」評選結果，玉山銀行董事長黃男州榮獲台灣金融業第1名、整體排名第20名的佳績，不僅較前次35名大幅上升，排名更是國內金融業的最佳表現。

哈佛商業評論全球繁體中文版自2016年起每2年於台灣進行上市公司CEO績效調查，執行方法以全球通用之系統化分析為基礎，透過股東報酬率及市值成長等長期財務績效選出各產業表現優異的企業領導人。

玉山自創立之初，就建立專業經理人經營、專家領航的制度，黃男州於2008年接任玉山金控總經理，今年6月正式升任玉山銀行董事長，在過去12年擔任總經理的期間，帶領玉山以「建立制度、培育人才、發展資訊」三大支柱持續追求永續發展，雖面臨多次的市場波動仍能保持穩健的成長動能，展現優異的營運韌性，近年更透過聚焦金融科技、海外布局及風險管理等主要策略，致力朝向成為亞洲有特色的銀行之目標邁進。

在營運績效方面，玉山長期維持穩健成長，目前在數位金融、個人信貸、中小企業、財富管理、信用卡及外匯等多項業務均已位居市場領先地位，此外，2008年底金控總資產規模為8,300億元，2020年已達到2.7兆元，增長幅度超過200％且平均年成長率逾10％，而整體市值在2013年首度突破千億元後，由於長期綜合績效表現良好，2019年市值超過3千億元，成為台灣市值前20大的上市公司。

玉山的綜合績效也受到國內外多項大獎肯定，包含亞元雜誌(Asiamoney)「台灣最傑出公司獎-金融業」，以及經理人月刊「Brand Asia 亞洲影響力品牌調查」金融業第1名，在重要的永續評鑑上，13度榮獲「天下企業公民獎」金融業第1名、4度入選「富時社會責任新興市場指數」，展現在營運績效及永續發展面向的優異成果。

(中時 )