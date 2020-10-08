麋先生今(8日)舉辦《嗜愛動物》發片記者會，準金馬影帝林柏宏站台，送上貓狗糧飼料，以麋先生名義捐出幫助流浪動物。林柏宏說，2018年第一次看麋先生演唱會，「他們私下廢廢的，台上超有魅力！」

麋先生和林柏宏幾年前在私人聚會上認識，林也擔任麋先生〈嗜愛動物〉MV男主角，可見他們兄弟好交情，不料主持人黃子佼突然問麋先生有看過林柏宏主演的電影《怪胎》嗎？僅一人回答有，被黃子佼吐槽「沒良心」。

麋先生2014年出道就以第一張專輯就拿下金曲獎最佳樂團獎，雖然當時邀約暴增，但也被很多人質疑「這誰啊？」主唱聖皓直言，得獎後排山倒海而來的壓力，讓他們很不習慣，而他們睽違4年再次出輯，重新找回自我最舒適的狀態，也勇於說愛。

聖皓的爺爺得了失智症，有一次他回高雄老家，爺爺問他「家裡電話幾號」，讓他意識到愛要及時，並且呼籲大家重視失智老人問題，這也是新歌〈嗜愛動物〉的靈感來源；而鼓手逸凡結婚一年多，今也在記者會上大方認愛。

麋先生今在記者會上合力抱起林柏宏。（陳俊吉攝）

麋先生今發片記者會，林柏宏站台送上寵物飼料。（陳俊吉攝）

麋先生睽違四年發片，今舉辦發片記者會。（陳俊吉攝）

(中時 )