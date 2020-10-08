「2020勞動影像嘉年華－臺北勞工影展」8日晚間於光點華山電影館正式登場，以英國導演肯洛區執導的《抱歉我們錯過你了》揭開序幕，而影壇資深前輩胡錦也驚喜現身開幕式，已有50年演藝資歷的她，他開玩笑的表示：「我參加過很多大大小小的影展，但第一次參加『勞工影展』，對我而言非常有意義，今年的主題『大齡多樣人生』跟我非常符合。」

她與搭檔凌波主演的舞台劇《梁祝》，全世界巡迴80多場，主演的電影更超過上百部，還跨足電影製作領域，不僅如此，70歲那年還考進政治大學文化創意、科技與資通創新組攻讀EMBA，花了2年就畢業，如此毅力讓人佩服不已，「我在70歲第二次得乳癌，決定更珍惜生命中的每分每秒，希望努力完成想做的每件事，因為是報考商學院，所以把開麻辣火鍋店、裝潢店、美容院的經驗整理出來，花了很多時間整理資料。」

胡錦考上政治大學後，參加很多社團活動，也學習跟年輕人接觸，爬山、滑龍舟、露營樣樣來，她人生經驗與影展鎖定的中高齡主題「大齡多樣人生」不謀而合，她的畢業論文主題是《梁祝》舞台劇的商業模式，她開玩笑說：「凌波兩個字就是商業模式。」在被教授退了17次之後終於在第18次完成，也順利畢業，她也表示希望未來能到處演講或教黃梅調，繼續將這些經驗傳承下去。

而去年以《我的靈魂是愛做的》入圍金馬獎最佳新演員的邱志宇，身著快遞員的服飾以影展特派員的身分驚喜現身，並獻上本次影展的集點贈品「尪仔標」給胡錦。他聆聽演藝前輩的寶貴經驗，也表示雖然出道10餘年，但直到3年前《台北物語》才打開知名度，非常認同胡錦前輩所說「把握機會、勇於嘗試」，他也趁機請教胡錦如何演壞人不讓觀眾討厭，胡錦說：「你讀哲學系的，可以把觀眾心裡運用在演戲上啊！」邱志宇驚訝表示：「胡姐怎麼知道我哲學系！」胡錦說：「要做功課啊！我很認真的！」

(中時 )