高雄經發局8日在高雄展覽館，舉辦「體感科技開發者大會暨商務媒合會」，除了吸引超過150家企業參與之外，高雄在地體感業者「方陣聯合」執行長朱伯倫，更與韓國「首爾智慧城市協會」代表金際遠，簽署MOU，由高雄市經發局副局長高鎮遠見證，預計將為方陣帶來30萬美元的訂單。

高雄經發局副局長高鎮遠8日指出，過去3年來，在經發局、工業局、資策會及體感業者的共同努力下，與HTC及資策會合作打造前店、後廠營運模式，透過行銷活動、論壇、商媒會及業者小聚等方式，帶動新創廠商研發成果遍地開花，不僅在國內市場被看見，更逐漸打入國際市場。

尤其今年在疫情影響下更凸顯發展「非接觸經濟」的體感科技，確有其前瞻性和必要性，高鎮遠表示，城市智慧轉型是陳其邁市長非常重視的目標，高雄雖是以造船、金屬加工等重工業為主，但如何透過5G、AI、IoT及體感科技等新興技術推動產業智慧轉型仍是重要課題。

他說，其中又以「公共服務智慧化」及「商業模式智慧應用」建置，為兩大重點，因此，高雄經發局將持續與各界攜手合作，爭取資源打造更豐富化的體感生態體系。

經發局表示，此次開發者大會以「超前部署未來黃金十年DIGI+科技」為主題，採實體及線上雙軌進行，邀請到享譽好萊塢的「Positron」執行長兼創辦人Jeffrey Travis、數字王國集團總監鄭心、XRSPACE總經理陶韻智、HTC DEEP Q總經理張智威及佐臻董事長梁文隆等國內外菁英講師，探討未來體感科技如何跨技術、跨領域整合5G、AIoT、雲端平台、邊緣運算及大數據等，預測下一波改變世界的產業趨勢。

(工商 )